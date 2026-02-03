Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Lukrative Donegal Group B-Investition?
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group B von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Donegal Group B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Donegal Group B-Papier bei 13,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75,075 Donegal Group B-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 266,52 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,65 Prozent angezogen.
Donegal Group B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 597,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
