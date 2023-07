NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Donegal Group B-Investment eingefahren

Vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 25.07.2022 wurden Donegal Group B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group B-Anteile betrug an diesem Tag 16,01 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Donegal Group B-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62,461 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 810,74 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 24.07.2023 auf 12,98 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 18,93 Prozent.

Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 407,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at