NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Donegal Group B von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Donegal Group B-Papier statt. Der Schlusskurs der Donegal Group B-Anteile betrug an diesem Tag 13,67 USD. Bei einem Donegal Group B-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,315 Donegal Group B-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Donegal Group B-Aktien wären am 11.12.2023 96,05 USD wert, da der Schlussstand 13,13 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3,95 Prozent.

Donegal Group B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 447,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at