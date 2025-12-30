Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Profitable Donegal Group B-Investition?
|
30.12.2025 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: Wäre eine Donegal Group B-Kapitalanlage von vor 10 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Donegal Group B-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Donegal Group B-Aktie bei 16,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Donegal Group B-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,192 Donegal Group B-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 16,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,06 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 100,06 USD entspricht einer Performance von +0,06 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Donegal Group B eine Börsenbewertung in Höhe von 575,66 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
