NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dorel Industries von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dorel Industries-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Dorel Industries-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Dorel Industries-Anteile bei 1,52 CAD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 65,789 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Dorel Industries-Aktie auf 1,68 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,53 CAD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,53 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Dorel Industries belief sich jüngst auf 58,20 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at