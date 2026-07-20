NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Dorel Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse TSX Handel mit dem Dorel Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Dorel Industries-Anteile bei 6,00 CAD. Bei einer 1 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 166,667 Dorel Industries-Papiere. Die gehaltenen Dorel Industries-Papiere wären am 17.07.2026 263,33 CAD wert, da der Schlussstand 1,58 CAD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 73,67 Prozent.

Dorel Industries wurde am Markt mit 54,78 Mio. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at