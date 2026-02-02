Dorel Industries Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dorel Industries von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Dorel Industries-Anteilen an der Börse TSX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Dorel Industries-Anteile an diesem Tag 5,68 CAD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hat, hat nun 176,056 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,99 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 350,35 CAD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 64,96 Prozent.
Dorel Industries war somit zuletzt am Markt 64,86 Mio. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
