Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Profitables Dorel Industries-Investment?
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17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dorel Industries von vor 3 Jahren verloren
Die Dorel Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,80 CAD. Bei einem Investment von 10 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 724,138 Dorel Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 2 827,59 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,64 CAD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 71,72 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 56,45 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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