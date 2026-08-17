Dorel Industries Aktie

Dorel Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Dorel Industries-Investment? 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dorel Industries von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Dorel Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Dorel Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,80 CAD. Bei einem Investment von 10 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 724,138 Dorel Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 2 827,59 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,64 CAD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 71,72 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 56,45 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dorel Industries Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Dorel Industries Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dorel Industries Inc. 1,00 -0,50% Dorel Industries Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte in Grün -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen