NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dorel Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit der Dorel Industries-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Dorel Industries-Papier bei 35,38 CAD. Bei einem Investment von 10 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 282,646 Dorel Industries-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.07.2026 480,50 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,70 CAD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,20 Prozent verringert.

Dorel Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 58,92 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at