Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Frühes Investment
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Dorel Industries-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,99 CAD. Bei einem Investment von 100 CAD in das Dorel Industries-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,632 Dorel Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 1,54 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4,05 CAD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 95,95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 53,39 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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