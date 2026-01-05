Dorel Industries Aktie

Dorel Industries

WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058

Lukrativer Dorel Industries-Einstieg? 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Dorel Industries-Einstiegs gewesen.

Am 05.01.2023 wurde das Dorel Industries-Papier an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dorel Industries-Anteile bei 5,74 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,422 Dorel Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 29,97 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Papiers am 02.01.2026 auf 1,72 CAD belief. Das entspricht einem Schwund von 70,03 Prozent.

Dorel Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,21 Mio. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Dorel Industries Inc. 1,09 4,81% Dorel Industries Inc.

