Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Lukrativer Dorel Industries-Einstieg?
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 05.01.2023 wurde das Dorel Industries-Papier an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dorel Industries-Anteile bei 5,74 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,422 Dorel Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 29,97 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Papiers am 02.01.2026 auf 1,72 CAD belief. Das entspricht einem Schwund von 70,03 Prozent.
Dorel Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,21 Mio. CAD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dorel Industries Inc.mehr Nachrichten
|
05.01.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
31.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Dorel Industries Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dorel Industries Inc.
|1,09
|4,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.