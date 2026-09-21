NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Dorel Industries-Aktien gewesen.

Am 21.09.2021 wurde die Dorel Industries-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Dorel Industries-Papiers betrug an diesem Tag 11,22 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in das Dorel Industries-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,127 Dorel Industries-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,42 CAD gerechnet, wäre die Investition nun 126,56 CAD wert. Das entspricht einer Abnahme von 87,34 Prozent.

Alle Dorel Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48,85 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at