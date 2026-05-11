NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Dorel Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurden Dorel Industries-Anteile via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Dorel Industries-Papier an diesem Tag 33,30 CAD wert. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,003 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Dorel Industries-Aktie auf 1,59 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4,77 CAD wert. Mit einer Performance von -95,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Dorel Industries wurde am Markt mit 55,12 Mio. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at