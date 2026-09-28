Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Frühes Investment
|
28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Dorel Industries-Aktie via Börse TSX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35,28 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 283,447 Dorel Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 413,83 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,46 CAD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 95,86 Prozent abgenommen.
Dorel Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50,24 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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