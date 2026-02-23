Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
23.02.2026 16:04:34
NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor einem Jahr bedeutet
Die Dorel Industries-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Dorel Industries-Papier letztlich bei 3,94 CAD. Bei einem Dorel Industries-Investment von 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 253,807 Dorel Industries-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 451,78 CAD, da sich der Wert einer Dorel Industries-Aktie am 20.02.2026 auf 1,78 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 54,82 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Dorel Industries zuletzt 58,28 Mio. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
