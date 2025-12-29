NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Dorel Industries-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit der Dorel Industries-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Dorel Industries-Anteile letztlich bei 3,63 CAD. Wer vor 1 Jahr 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hat, hat nun 27,548 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.12.2025 40,77 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,48 CAD belief. Das kommt einer Abnahme um 59,23 Prozent gleich.

Dorel Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48,36 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at