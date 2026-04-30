DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|DXP Enterprises-Investmentbeispiel
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die DXP Enterprises-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das DXP Enterprises-Papier 21,85 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,577 DXP Enterprises-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.04.2026 auf 165,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 755,33 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 655,33 Prozent angezogen.
Insgesamt war DXP Enterprises zuletzt 2,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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