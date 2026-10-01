DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Lohnender DXP Enterprises-Einstieg?
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das DXP Enterprises-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,94 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 28,620 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der DXP Enterprises-Aktie auf 181,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 186,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 418,63 Prozent vermehrt.
DXP Enterprises war somit zuletzt am Markt 2,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DXP Enterprises Inc.
Analysen zu DXP Enterprises Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DXP Enterprises Inc.
|182,31
|0,61%