NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen DXP Enterprises-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das DXP Enterprises-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,94 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 28,620 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der DXP Enterprises-Aktie auf 181,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 186,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 418,63 Prozent vermehrt.

DXP Enterprises war somit zuletzt am Markt 2,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at