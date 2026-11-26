So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DXP Enterprises-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das DXP Enterprises-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31,73 USD. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,152 DXP Enterprises-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 148,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 466,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 366,69 Prozent vermehrt.

Der DXP Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at