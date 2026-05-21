NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DXP Enterprises-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das DXP Enterprises-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DXP Enterprises-Aktie betrug an diesem Tag 30,94 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 3,232 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.05.2026 474,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 146,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 374,05 Prozent vermehrt.

Alle DXP Enterprises-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at