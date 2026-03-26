DXP Enterprises Aktie

DXP Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923451 / ISIN: US2333774071

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Lukratives DXP Enterprises-Investment? 26.03.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DXP Enterprises-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DXP Enterprises-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,51 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,776 DXP Enterprises-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 578,50 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 25.03.2026 auf 139,69 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 357,85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 2,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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