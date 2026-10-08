NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DXP Enterprises gewesen.

Am 08.10.2021 wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das DXP Enterprises-Papier an diesem Tag 31,48 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 317,662 DXP Enterprises-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57 131,51 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 07.10.2026 auf 179,85 USD belief. Mit einer Performance von +471,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 2,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at