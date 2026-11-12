NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in DXP Enterprises-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden DXP Enterprises-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,31 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in DXP Enterprises-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,510 DXP Enterprises-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 115,37 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 11.11.2026 auf 154,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 511,54 Prozent.

Alle DXP Enterprises-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at