DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Investmentbeispiel
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden DXP Enterprises-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,31 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in DXP Enterprises-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,510 DXP Enterprises-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 115,37 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 11.11.2026 auf 154,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 511,54 Prozent.
Alle DXP Enterprises-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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