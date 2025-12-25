NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in DXP Enterprises eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden DXP Enterprises-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die DXP Enterprises-Aktie letztlich bei 27,90 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DXP Enterprises-Aktie investiert, befänden sich nun 35,842 DXP Enterprises-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DXP Enterprises-Papiers auf 115,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 121,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 312,19 Prozent gesteigert.

DXP Enterprises wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at