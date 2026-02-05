DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Lohnende DXP Enterprises-Investition?
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DXP Enterprises-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.02.2016 wurden DXP Enterprises-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,86 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,305 DXP Enterprises-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DXP Enterprises-Anteile wären am 04.02.2026 882,60 USD wert, da der Schlussstand 139,98 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 782,60 Prozent gesteigert.
DXP Enterprises war somit zuletzt am Markt 2,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu DXP Enterprises Inc.
Analysen zu DXP Enterprises Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DXP Enterprises Inc.
|149,61
|6,95%
