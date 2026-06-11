DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|DXP Enterprises-Investment im Blick
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DXP Enterprises-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades DXP Enterprises-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 35,72 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,800 DXP Enterprises-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 160,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 449,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +349,05 Prozent.
Der Börsenwert von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 2,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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