NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DXP Enterprises-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen DXP Enterprises-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades DXP Enterprises-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 35,72 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,800 DXP Enterprises-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 160,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 449,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +349,05 Prozent.

Der Börsenwert von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 2,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at