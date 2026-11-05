NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DXP Enterprises-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen DXP Enterprises-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,33 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 2,830 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 158,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 448,29 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 348,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises bezifferte sich zuletzt auf 2,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at