DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Profitabler DXP Enterprises-Einstieg?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades DXP Enterprises-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,08 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 34,388 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 164,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 669,53 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 5 669,53 USD entspricht einer Performance von +466,95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 2,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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