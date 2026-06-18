NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen DXP Enterprises-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades DXP Enterprises-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,08 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 34,388 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 164,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 669,53 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 5 669,53 USD entspricht einer Performance von +466,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 2,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at