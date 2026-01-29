DXP Enterprises Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DXP Enterprises-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der DXP Enterprises-Anteile betrug an diesem Tag 23,19 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 431,220 DXP Enterprises-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 128,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55 364,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 453,64 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
