NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in DXP Enterprises eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.03.2025 wurden DXP Enterprises-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DXP Enterprises-Anteile betrug an diesem Tag 85,65 USD. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 116,754 DXP Enterprises-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DXP Enterprises-Aktie auf 136,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 894,92 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,95 Prozent gesteigert.

Der DXP Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,11 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at