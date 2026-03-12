DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Lukrative DXP Enterprises-Anlage?
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor einem Jahr abgeworfen
Am 12.03.2025 wurden DXP Enterprises-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DXP Enterprises-Anteile betrug an diesem Tag 85,65 USD. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 116,754 DXP Enterprises-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DXP Enterprises-Aktie auf 136,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 894,92 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,95 Prozent gesteigert.
Der DXP Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,11 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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