NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DXP Enterprises-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in DXP Enterprises eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 22.08.2014 wurde das DXP Enterprises-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DXP Enterprises-Anteile betrug an diesem Tag 76,01 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 13,156 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.08.2024 gerechnet (50,04 USD), wäre die Investition nun 658,33 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 34,17 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete DXP Enterprises eine Marktkapitalisierung von 771,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at