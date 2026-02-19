NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DXP Enterprises-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DXP Enterprises-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die DXP Enterprises-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 29,91 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 334,336 DXP Enterprises-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.02.2026 49 294,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 392,95 Prozent erhöht.

DXP Enterprises war somit zuletzt am Markt 2,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at