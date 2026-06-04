DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Frühe Anlage
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DXP Enterprises-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das DXP Enterprises-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 79,78 USD. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125,345 DXP Enterprises-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2026 auf 155,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 457,26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 94,57 Prozent zugenommen.
Alle DXP Enterprises-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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