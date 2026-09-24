NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DXP Enterprises-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen DXP Enterprises-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die DXP Enterprises-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 116,73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,857 DXP Enterprises-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 163,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191,08 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63,69 Prozent vermehrt.

Der DXP Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at