DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Lohnender DXP Enterprises-Einstieg?
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DXP Enterprises-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die DXP Enterprises-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 116,73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,857 DXP Enterprises-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 163,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191,08 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63,69 Prozent vermehrt.
Der DXP Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,94 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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