NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen DXP Enterprises-Investment verdient

Am 13.07.2020 wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,32 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 54,585 DXP Enterprises-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 057,31 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Papiers am 12.07.2023 auf 37,69 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 105,73 Prozent.

Jüngst verzeichnete DXP Enterprises eine Marktkapitalisierung von 655,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at