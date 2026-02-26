NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DXP Enterprises von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in DXP Enterprises-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das DXP Enterprises-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die DXP Enterprises-Aktie an diesem Tag 30,04 USD wert. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,329 DXP Enterprises-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 512,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 154,00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 412,65 Prozent angewachsen.

DXP Enterprises wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at