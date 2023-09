NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in DXP Enterprises bedeutet

Am 21.09.2013 wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 76,36 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DXP Enterprises-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 130,959 DXP Enterprises-Anteilen. Die gehaltenen DXP Enterprises-Papiere wären am 20.09.2023 4 603,20 USD wert, da der Schlussstand 35,15 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 4 603,20 USD entspricht einer negativen Performance von 53,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte DXP Enterprises einen Börsenwert von 591,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at