East West Bancorp Aktie

East West Bancorp ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
East West Bancorp-Performance 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in East West Bancorp-Aktien verdienen können.

Am 16.11.2016 wurden East West Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren East West Bancorp-Anteile an diesem Tag 45,64 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,911 East West Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen East West Bancorp-Aktien wären am 13.11.2026 2 874,89 USD wert, da der Schlussstand 131,21 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 187,49 Prozent erhöht.

East West Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu East West Bancorp Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu East West Bancorp Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

East West Bancorp Inc. 118,00 0,00% East West Bancorp Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen