East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|East West Bancorp-Performance
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16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 16.11.2016 wurden East West Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren East West Bancorp-Anteile an diesem Tag 45,64 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,911 East West Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen East West Bancorp-Aktien wären am 13.11.2026 2 874,89 USD wert, da der Schlussstand 131,21 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 187,49 Prozent erhöht.
East West Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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