NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 46,60 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 21,459 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 110,33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 367,60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 136,76 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von East West Bancorp betrug jüngst 15,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
