NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen East West Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die East West Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 98,80 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,121 East West Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (131,00 USD), wäre das Investment nun 1 325,91 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 32,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von East West Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 17,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at