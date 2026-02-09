NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen East West Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,15 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 3,431 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (122,50 USD), wäre das Investment nun 420,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 320,24 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von East West Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 16,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at