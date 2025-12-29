East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Lukrativer East West Bancorp-Einstieg?
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem East West Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke war die East West Bancorp-Aktie an diesem Tag 66,07 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,135 East West Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 116,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 755,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75,59 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete East West Bancorp eine Marktkapitalisierung von 15,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu East West Bancorp Inc.
Analysen zu East West Bancorp Inc.
Aktien in diesem Artikel
|East West Bancorp Inc.
|98,00
|0,51%
