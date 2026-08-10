East West Bancorp Aktie

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WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

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East West Bancorp-Investition 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das East West Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das East West Bancorp-Papier bei 58,47 USD. Bei einem East West Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 171,028 East West Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 131,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 524,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 125,24 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für East West Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 18,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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