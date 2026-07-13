East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Lohnender East West Bancorp-Einstieg?
|
13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das East West Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die East West Bancorp-Aktie an diesem Tag 58,62 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in East West Bancorp-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,059 East West Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 131,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 243,94 USD wert. Mit einer Performance von +124,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete East West Bancorp eine Marktkapitalisierung von 18,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu East West Bancorp Inc.
Analysen zu East West Bancorp Inc.
Aktien in diesem Artikel
|East West Bancorp Inc.
|114,00
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Blick: ATX leichter -- DAX kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex stabil notiert. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.