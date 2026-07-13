NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das East West Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die East West Bancorp-Aktie an diesem Tag 58,62 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in East West Bancorp-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,059 East West Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 131,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 243,94 USD wert. Mit einer Performance von +124,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete East West Bancorp eine Marktkapitalisierung von 18,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at