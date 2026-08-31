NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen East West Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem East West Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 105,14 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das East West Bancorp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 95,111 East West Bancorp-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 311,20 USD, da sich der Wert einer East West Bancorp-Aktie am 28.08.2026 auf 129,44 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 23,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von East West Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 17,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at