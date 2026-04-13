NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden East West Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der East West Bancorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72,16 USD. Bei einem East West Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,386 East West Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 160,13 USD, da sich der Wert einer East West Bancorp-Aktie am 10.04.2026 auf 115,55 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,13 Prozent angezogen.

Der Marktwert von East West Bancorp betrug jüngst 15,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at