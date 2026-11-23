East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|East West Bancorp-Anlage
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der East West Bancorp-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das East West Bancorp-Papier letztlich bei 104,49 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 95,703 East West Bancorp-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 11 631,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 121,54 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 16,32 Prozent.
East West Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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