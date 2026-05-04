East West Bancorp Aktie

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WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

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East West Bancorp-Investition im Blick 04.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine East West Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in East West Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,08 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,772 East West Bancorp-Aktien. Die gehaltenen East West Bancorp-Aktien wären am 01.05.2026 348,73 USD wert, da der Schlussstand 125,82 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 248,73 Prozent angezogen.

East West Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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