NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine East West Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen East West Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der East West Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 33,48 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die East West Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 298,686 East West Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen East West Bancorp-Aktien wären am 26.06.2026 38 670,85 USD wert, da der Schlussstand 129,47 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 286,71 Prozent erhöht.

Am Markt war East West Bancorp jüngst 17,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at