East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Rentable East West Bancorp-Anlage?
|
08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in East West Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Das East West Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 94,26 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 106,090 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der East West Bancorp-Aktie auf 125,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 360,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,61 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich jüngst auf 17,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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